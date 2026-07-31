Bhagalpur News: घुटने के बल चलकर बाबाधाम जा रहे सुबोध
Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। लखीसराय जिले के रामचंद्रपुर निवासी सुबोध कुमार सिंह घुटने के बल
Bhagalpur News: सुल्तानगंज, निज संवाददाता। लखीसराय जिले के रामचंद्रपुर निवासी सुबोध कुमार सिंह घुटने के बल चलकर बाबाधाम की यात्रा कर रहे हैं। उनके साथ दो अन्य श्रद्धालु सुनील का सहयोग कर रहे हैं। सहयोगी घुटनों के नीचे फोम लगाते हैं, ताकि उन्हें अधिक परेशानी न हो। इससे पूर्व उन्होंने कई बार दांडी बम बनकर बाबा के दरबार की यात्रा की है।
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