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Bhagalpur News: सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। सावन महीने के पहले दिन गुरुवार को प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में

Bhagalpur News: सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु

Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। सावन महीने के पहले दिन गुरुवार को प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु अहले सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे। भगवान भोलेनाथ व मां पार्वती की पूजा-अर्चना की। मनोकामनानाथ मंदिर, शंकरगली प्यालापुर, बाराहाट, ईशीपुर, पत्थल खान, टड़वा शिवालय आदि में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शिवालय बोलबम, हर-हर महादेव, जय भोलेनाथ आदि जयघोष से गूंज उठा। सुल्तानगंज जाने वाले कांवरियों की पीरपैंती स्टेशन परिसर में काफी भीड़ दिखी।

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Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

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