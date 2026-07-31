Bhagalpur News: सावन के पहले दिन शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु
Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। सावन महीने के पहले दिन गुरुवार को प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में
Bhagalpur News: पीरपैंती, निज प्रतिनिधि। सावन महीने के पहले दिन गुरुवार को प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु अहले सुबह से ही मंदिर पहुंचने लगे। भगवान भोलेनाथ व मां पार्वती की पूजा-अर्चना की। मनोकामनानाथ मंदिर, शंकरगली प्यालापुर, बाराहाट, ईशीपुर, पत्थल खान, टड़वा शिवालय आदि में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शिवालय बोलबम, हर-हर महादेव, जय भोलेनाथ आदि जयघोष से गूंज उठा। सुल्तानगंज जाने वाले कांवरियों की पीरपैंती स्टेशन परिसर में काफी भीड़ दिखी।
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