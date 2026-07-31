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Bhagalpur News: शाहकुंड के हरपुर में ठनका से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: शाहकुंड। थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में गुरुवार की दोपहर बाद ठनका गिरने से महिला

Bhagalpur News: शाहकुंड के हरपुर में ठनका से महिला की मौत

Bhagalpur News: शाहकुंड। थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में गुरुवार की दोपहर बाद ठनका गिरने से महिला रूदो देवी (48) की मौत हो गई है। यह घटना उस समय हुई, जब वह बहियार में धान की रोपनी कर रही थी। घटना के बाद उसे परिवारवालों ने शाहकुंड सीएचसी लाया। वहां चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। थानाध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि मामले को लेकर उसके पति विसू मंडल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेजा जा रहा है।

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