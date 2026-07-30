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Bhagalpur News: आज आंगनबाड़ी सेविकाओं की होगी अहम बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। प्रखंड मुख्यालय स्थित ट्रायसम भवन में गुरुवार को दोपहर 12 बजे से

Bhagalpur News: आज आंगनबाड़ी सेविकाओं की होगी अहम बैठक

Bhagalpur News: बिहपुर, संवाद सूत्र। प्रखंड मुख्यालय स्थित ट्रायसम भवन में गुरुवार को दोपहर 12 बजे से प्रखंड के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ सह प्रभारी सीडीपीओ अभिनव भारती करेंगे। बुधवार को बीडीओ अभिनव भारती ने प्रखंड के कई आंगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्रों और विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं, साफ-सफाई, बच्चों की उपस्थिति तथा संचालित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित कर्मियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी।

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