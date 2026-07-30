Bhagalpur News: सबौर के संत नगर रंजदीपुर में रुक-रुक कर गंगा कटाव शुरू
Bhagalpur News: सबौर, संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र की रंजदीपुर पंचायत स्थित संतनगर में गंगा के जलस्तर में लगातार
Bhagalpur News: सबौर, संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र की रंजदीपुर पंचायत स्थित संतनगर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के साथ गंगा कटाव रुक-रुक कर शुरू हो गया है। संतनगर के पास गंगा कटाव हो रही है, धीरे-धीरे कटाव का रफ्तार बढ़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता बाबूलाल पोद्दार एवं मुनील यादव ने कहा कि कटाव की जानकारी सबौर सीओ को दी गई है। सीओ ने कटावस्थल का निरीक्षण भी किया। इस संबंध में सबौर प्रखंड फ्लड फाइटिंग के कनीय अभियंता चंचल कुमार ने कहा कि कटाव स्थल की जांच की जाएगी
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