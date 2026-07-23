Bhagalpur News: अररिया : घर में पलंग के नीचे से 12.5 ग्राम स्मैक बरामद, तस्कर गिरफ्तार
Bhagalpur News: पलासी थाना पुलिस ने बुधवार शाम गुप्त सूचना के आधार पर कुजरी गांव
Bhagalpur News: पलासी थाना पुलिस ने बुधवार शाम गुप्त सूचना के आधार पर कुजरी गांव में की कार्रवाई गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई, पूछताछ के बाद भेजे गये जेलपलासी (ए.सं)। पलासी थाना पुलिस ने बुधवार को संध्या गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कुजरी वार्ड नंबर 05 स्थित एक घर से 12.5 ग्राम स्मैक बरामद किया। मौके पर ही गृहस्वामी वाहिद को भी दबोच लिया गया। इस मामले में सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार यादव के बयान पर पलासी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इस संबंध में थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि बुधवार शाम गुप्त सूचना मिली कि कुजरी वार्ड नंबर 05 निवासी वाहिद अपने घर में मादक पदार्थ बेचता है।
पुलिस टीम उसके घर कुजरी पहुंची तो एक व्यक्ति भागने का प्रयास कर रहा है। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान उनके घर के पलंग पर गद्दा के नीचे से पुड़िया में बंधा 12.5 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर तस्कर को गुरूवार को न्यायालय में अररिया भेज दिया गया है।
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