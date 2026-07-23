Bhagalpur News: पूर्णिया : जलवायु अनुकूल खेती और आपदा प्रबंधन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

Bhagalpur News: हरदा, एक संवाददाता। केनगर प्रखंड की गोआसी सरकार पंचायत भवन में जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए किसानों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से फिया फाउंडेशन द्वारा संचालित सीएपीएल परियोजना के तहत ईकोसिस्टम आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण (ईसीओ-डीआरआर) विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। परियोजना के तहत तीनों पंचायतों के कुल 150 किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत से 50-50 किसानों का चयन कर अलग-अलग बैचों में दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, ताकि किसानों को वैज्ञानिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों की व्यावहारिक जानकारी मिल सके। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

उद्घाटन समारोह में चेंज एलायंस के गोआसी पंचायत कार्यपालक सहायक मनीष कुमार, सीएपीएल परियोजना के मुख्य प्रशिक्षक एवं प्रोजेक्ट मैनेजर लवसन सैम्युल, फिया फाउंडेशन के प्रोजेक्ट लीड गणेश प्रसाद, जीपी फैसिलिटेटर जितेंद्र कुमार और रोनित उज्ज्वल उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा, तूफान, आगजनी और अनियमित वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे किसानों की फसल, संपत्ति और आजीविका पर खतरा बढ़ गया है। ऐसे में जलवायु अनुकूल खेती, जल एवं मृदा संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को अपनाना समय की आवश्यकता है। प्रशिक्षण के प्रथम बैच में गोआसी, रहुआ और सतकोदरिया पंचायत के 50 किसानों ने भाग लिया। उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जल एवं भूमि संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण तथा जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों के साथ आपदा के दौरान जान-माल की सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई।