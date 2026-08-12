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Bhagalpur News: पंचायत सरकार भवन जाने वाली सड़क जर्जर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: शाहकुंड के दरियापुर पंचायत सरकार भवन तक पहुँचने के लिए अच्छी सड़क नहीं है। कीचड़ और फिसलन भरी सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। लाखों रुपये खर्च कर बनाए गए भवन की उचित पहुंच नहीं है। बीपीआरओ अविनाश कुमार ने बताया कि सड़क निर्माण का प्रस्ताव ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया गया है।

Bhagalpur News: पंचायत सरकार भवन जाने वाली सड़क जर्जर

Bhagalpur News: शाहकुंड। प्रखंड की दरियापुर पंचायत सरकार भवन तक जाने के लिए अच्छी सड़क तक उपलब्ध नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको कीचड़मय सड़क होकर ही गुजरना पड़ेगा। वह भी फिसलन भरी है। इस सड़क से पैदल जाना बहुत मुश्किल है। लाखों रुपये की राशि खर्च कर चमकदार पंचायत सरकार भवन बनाया गया है। वहां आम जनता और जनप्रतिनिधि से लेकर पदाधिकारी तक कैसे पहुंचेंगे, इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। पैदल और दोपहिया वाहन से जाने में इतनी कठिनाई है कि गिरने का डर बना रहता है। बीपीआरओ अविनाश कुमार ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क बनाया जाना प्रस्तावित है।

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यह कार्य प्रोसेस में है।

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