Bhagalpur News: अतिरिक्त बल के लिए मुख्यालय पर निर्भरता होगी कम, एक ही रेंज में 15 साल अब नहीं

Bhagalpur News: भागलपुर बना पुलिस जोन, अब पुलिसिंग व व्यवस्था में कई बदलाव वीआईपी मूवमेंट के दौरान

Bhagalpur News: भागलपुर, प्रधान संवाददाता सात साल बाद भागलपुर के फिर से पुलिस जोन बनने पर एक तरफ जहां फिल्ड पुलिसिंग और सुदृढ़ होगी वहीं जोन के किसी भी जिले में वीआईपी मूवमेंट को लेकर अतिरिक्त पुलिस के लिए पुलिस मुख्यालय पर निर्भरता भी कम होगी। जिला और रेंज ट्रांसफर में सहूलियत होगी। खास बात यह भी है कि एक की रेंज के विभिन्न जिलों में पांच-पांच साल की कार्य अवधि पूरी कर उसी रेंज में 15 से 20 साल तक बने रहने वाले पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को अपना बैग अब तैयार रखना होगा क्योंकि रेंज ट्रांसफर का अधिकार अब जोनल आईजी को होगा。

महत्वपूर्ण बिंदु इन महत्वपूर्ण बिंदु का गणित समझिए

अभी तक रेंज के जिलों में इस तरह पांच-पांच साल से जमे हुए हैं कई पुलिस वाले- पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों के तबादले के नियम की बात करें तो वे किसी एक जिले में पांच साल तक पदस्थापित रह सकते हैं। रेंज में अधिकतम कार्य अवधि आठ साल है। जोन में दस साल पूरा होने के बाद तबादले का नियम है। भागलपुर रेंज की ही बात कर लें तो भागलपुर, बांका और नवगछिया पुलिस जिले में पांच-पांच साल की पदस्थापना की बात करें तो कई पुलिस वाले पिछले 15 साल से रेंज में बने हुए हैं जबकि आठ साल बाद ही उनका तबादला दूसरे रेंज में होना चाहिए। जोन बनने से पहले तक भागलपुर पुलिस रेंज था। रेंज आईजी पुलिस पदाधिकारियों का जिला बदल सकते थे पर रेंज बदलने के लिए उन्हें पुलिस मुख्यालय को लिखना होता था। मुख्यालय में मामला अटक गया, किसी कारण से तबादला नहीं हुआ तो उक्त पुलिसकर्मी उसी रेंज में सालों से बने रहते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब भागलपुर जोन बन चुका और जोनल आईजी उन पुलिस पदाधिकारियों का तबादला अपने जोन के दूसरे रेंज में कर सकेंगे जिनका रेंज में आठ साल की कार्य अवधि पूरी हो चुकी है।

वीआईपी मूवमेंट बॉक्स

वीआईपी मूवमेंट के समय इस तरह मुख्यालय पर कम हो जाएगी निर्भरता

जिलों में वीआईपी मूवमेंट के दौरान काफी संख्या में अतिरिक्त बल की जरूरत होती है। ऐसे में रेंज होने तक कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। भागलपुर के रेंज बने रहने तक की बात करें तो अगर वीआईपी मूवमेंट के दौरान छह सौ अतिरिक्त बल की जरूरत होने पर बांका और नवगछिया से उतने बल का मिलना संभव नहीं था। ऐसे में मुख्यालय की तरफ देखना पड़ता था। जोन बनने के बाद की बात करें तो छह सौ अतिरिक्त बल की जरूरत होने पर भागलपुर को छोड़ अन्य आठ जिलों से अगर 60-60 अतिरिक्त बल भी मिल जाए तो लगभग पांच सौ अतिरिक्त बल जोन के जिलों से ही उपलब्ध हो जाएगा। यह फायदा जोन के सभी नौ जिलों को होगा।

पहचान वर्जन

जोन बनने से आम लोगों के साथ ही विभाग को भी काफी सहूलियत होगी। वीआईपी मूवमेंट के दौरान अतिरिक्त बल के लिए मुख्यालय पर निर्भरता कम होगी। यह भी पता चला है कि कई पुलिस पदाधिकारी व पुलिसकर्मी रेंज के विभिन्न जिलों में 15 या उससे ज्यादा साल से कार्यरत हैं जो नियम के अनुसार सही नहीं है। उन्हें चिह्नित कर रेंज तबादला जोनल आईजी के स्तर से हो सकेगा।

- विवेक कुमार, जोनल आईजी