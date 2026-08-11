Bhagalpur News: वीडियो : भागलपुर में पुलिस टीम पर हमला कर रंगदार को ग्रामीणों ने छुड़ाया
Bhagalpur News: भागलपुर के बिहपुर थाना क्षेत्र में अमरपुर गांव में रंगदारी के आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। आरोपी के परिजनों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की की और उसे छुड़ा लिया। पुलिस कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने के मामले में पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
Bhagalpur News: भागलपुर। बिहपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में मंगलवार को रंगदारी मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि आरोपी के परिजनों और अन्य लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की, खींचतान और हाथापाई करते हुए आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया और उसे लेकर फरार हो गए। इस दौरान महिलाओं और बच्चों को आगे कर पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने का भी आरोप है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम रंगदारी कांड के आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी।
इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस कार्रवाई में बाधा पहुंचाते हुए पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई की तथा आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया। उन्होंने बताया कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, पुलिस पर हमला करने और पुलिस हिरासत से आरोपी को छुड़ाने के मामले में संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
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