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Bhagalpur News: किशनगंज: सीमावर्ती इलाकों में बढ़ेगी सख्ती, अपराधियों पर शिकंजा कसने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: ठाकुरगंज, हरियाणा में पुलिस ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सक्रियता बढ़ाई है। एसडीपीओ मनोज कुमार सिंह ने विभिन्न प्रकार के अपराधों की समीक्षा करते हुए थानाध्यक्षों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। बैठक में सुनिश्चित किया गया कि आम जनता में सुरक्षा का भरोसा कायम रखा जाए।

Bhagalpur News: किशनगंज: सीमावर्ती इलाकों में बढ़ेगी सख्ती, अपराधियों पर शिकंजा कसने का निर्देश

Bhagalpur News: ठाकुरगंज, निज संवाददाता। सीमावर्ती अनुमंडल में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है।

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अपराध समीक्षा बैठक

मंगलवार को एसडीपीओ-2 कार्यालय में आयोजित मासिक अपराध समीक्षा बैठक में एसडीपीओ मनोज कुमार सिंह ने सभी थानाध्यक्षों को अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाने और लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में हत्या, लूट, डकैती, चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी, पशु तस्करी और अवैध शराब कारोबार से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। एसडीपीओ ने स्पष्ट कहा कि गंभीर मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित कांडों का शीघ्र अनुसंधान पूरा कर आरोपपत्र दाखिल करने, फरार आरोपितों की गिरफ्तारी तेज करने तथा गैर-जमानती वारंट और कुर्की-जब्ती की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।

चौकसी और गश्ती बढ़ाना

एसडीपीओ ने सीमावर्ती क्षेत्रों में चौकसी और गश्ती बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने तथा वाहन जांच अभियान को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने थाना स्तर पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन, फरियादियों के साथ संवेदनशील व्यवहार तथा महिला और साइबर अपराध से जुड़े मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

सुरक्षा का भरोसा कायम रखना

उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण के साथ आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रखना पुलिस की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। सभी थाना प्रभारियों को टीम भावना के साथ कार्य करते हुए अपराधियों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई जारी रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तत्परता से काम करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में बहादुरगंज के सर्किल इंस्पेक्टर उमेश कुमार, ठाकुरगंज के सर्किल इंस्पेक्टर पंकज कुमार पंत, पोठिया थानाध्यक्ष संजय पांडेय, ठाकुरगंज थानाध्यक्ष अंजय अमन, कर्लिकोट थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार, गलगलिया थानाध्यक्ष राकेश कुमार, पाठामारी थानाध्यक्ष गंगा प्रसाद गुप्ता, सुखानी थानाध्यक्ष मन्नू कुमारी सहित पौआखाली, जियापोखर, दिघलबैंक और पहाड़कट्टा के थानाध्यक्ष मौजूद रहे।

सामान्य प्रश्न

ठाकुरगंज में पुलिस ने अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?
पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों की समीक्षा की और थानाध्यक्षों को निरंतर अभियान चलाने तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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