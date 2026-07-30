Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: अररिया : शराब के साथ दो कारोबारी गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर मिली कामयाबी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: ताराबाड़ी और बैरगाछी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब का कारोबार करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पेरवाखोड़ी गांव में 25 लीटर देशी शराब और जोकीहाट में 38 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Bhagalpur News: अररिया : शराब के साथ दो कारोबारी गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर मिली कामयाबी

Bhagalpur News: ताराबाड़ी व बैरगाछी पुलिस को देशी व विदेशी शराब बरामद करने में मिली सफलता अररिया के पेरवाखोड़ी व जोकीहाट के सिसौना का रहने वाला है आरोपी

ये भी पढ़ें:Araria News: देसी चुलाई शराब के साथ दो गिरफ्तार

पटेगना। एक संवाददाता

गुप्त सूचना पर कार्रवाई

ताराबाड़ी व बैरगाछी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देशी व विदेशी शराब पकड़ने में कामयाबी पाई है। इस दौरान पुलिस ने दो शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ताराबाड़ी थानेदार रंजीत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में देशी शराब का कारोबार किया जा रहा है।

छापेमारी में बरामदगी

पुलिस ने संदेह के आधार पर बुधवार शाम तरोना भोजपुर पंचायत वार्ड संख्या 12 अंतर्गत पेरवाखोड़ी गांव में छापेमारी कर 25 लीटर देशी शराब बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने कारोबारी पेरवाखोड़ी निवासी महेंद्र पासवान के पुत्र प्रभु पासवान को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं बैरगाछी थाना पुलिस ने गुरुवार को जोकीहाट की ओर से आ रहे बिना नंबर प्लेट के एक टेम्पो को संदेह के आधार पर मैनापुर पुल के समीप रोका। तलाशी के क्रम में टेम्पो से विभिन्न ब्रांड के लगभग 38 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने कारोबारी जोकीहाट थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 अंतर्गत सिसौना गांव निवासी अनवर उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सामान्य प्रश्न

ताराबाड़ी व बैरगाछी पुलिस ने किस प्रकार की शराब बरामद की?
ताराबाड़ी व बैरगाछी पुलिस ने देशी और विदेशी शराब बरामद की है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।