Bhagalpur News: अररिया : शराब के साथ दो कारोबारी गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर मिली कामयाबी

ताराबाड़ी व बैरगाछी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देशी व विदेशी शराब पकड़ने में कामयाबी पाई है। इस दौरान पुलिस ने दो शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ताराबाड़ी थानेदार रंजीत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में देशी शराब का कारोबार किया जा रहा है।

छापेमारी में बरामदगी

पुलिस ने संदेह के आधार पर बुधवार शाम तरोना भोजपुर पंचायत वार्ड संख्या 12 अंतर्गत पेरवाखोड़ी गांव में छापेमारी कर 25 लीटर देशी शराब बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने कारोबारी पेरवाखोड़ी निवासी महेंद्र पासवान के पुत्र प्रभु पासवान को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं बैरगाछी थाना पुलिस ने गुरुवार को जोकीहाट की ओर से आ रहे बिना नंबर प्लेट के एक टेम्पो को संदेह के आधार पर मैनापुर पुल के समीप रोका। तलाशी के क्रम में टेम्पो से विभिन्न ब्रांड के लगभग 38 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने कारोबारी जोकीहाट थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 अंतर्गत सिसौना गांव निवासी अनवर उर्फ पप्पू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।