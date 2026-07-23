Bhagalpur News: अररिया : बोतल नेपाली शराब बरामद, महिला तस्कर फरार
Bhagalpur News: पलासी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक घर में से 46 बोतल नेपाली शराब बरामद की। महिला संदिग्ध, बुधनी देवी, मौके से भाग गई। इस मामले में FIR दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष के अनुसार, बुधनी देवी अपने घर में शराब बेच रही थी।
Bhagalpur News: पलासी (ए.सं) । पलासी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार सुबह हसनपुर वार्ड नंबर 11 के एक घर से एक बोरी में रखा 46 बोतल नेपाली शराब बरामद किया। इस दौरान एक महिला भाग निकलने में सफल रही। इस मामले में सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार यादव के बयान पर पलासी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इसमें हसनपुर वार्ड 11 की बुधनी देवी साकि को आरोपित किया गया है। थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि गुरूवार सुबह पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हसनपुर वार्ड नंबर 11 की बुधनी देवी अपने घर में शराब बेच रही है।
पुलिस टीम वहां पहुुंची तो महिला बुधनी देवी भाग गयी। तलाशी के दौरान उनके घर में बोरी में रखा 46 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया।
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