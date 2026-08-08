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Bhagalpur News: बांका: 11 लीटर महुआ शराब बरामद, 50 किलो सूखा महुआ नष्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका में सुईया पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी के दौरान बेलागढ़ा गांव के पास 11 लीटर महुआ शराब बरामद की। साथ ही, 50 किलोग्राम सूखा महुआ भी नष्ट किया गया। अज्ञात शराब तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। पुलिस का अभियान जारी रहेगा।

Bhagalpur News: बांका: 11 लीटर महुआ शराब बरामद, 50 किलो सूखा महुआ नष्ट

Bhagalpur News: बांका से आनंद की रिपोर्ट सुईया पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के दौरान बेलागढ़ा गांव के समीप झाड़ी से 11 लीटर महुआ शराब बरामद की। पुलिस ने मौके पर करीब 50 किलोग्राम सूखा महुआ भी बरामद कर उसे विनष्ट कर दिया। मामले में अज्ञात शराब तस्कर के खिलाफ मद्यनिषेध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा शराब निर्माण एवं तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अभियान के दौरान भदरिया गांव से फरार चल रहे वारंटी बीरो यादव को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

छापेमारी अभियान का नेतृत्व थानाध्यक्ष कन्हैया झा एवं सहायक अवर निरीक्षक दिनेश राम ने किया। अभियान में पुलिस जवान भी शामिल रहे। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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