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Bhagalpur News: सजौर में बाइक चोरी मामले में गिरफ्तारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सजौर पुलिस ने चंद्रभानपुर गांव में एक छापेमारी के दौरान चोरी की गई मोटरसाइकिल का सामान बरामद किया है। थानाध्यक्ष राजेश रंजन के अनुसार, यह घटना पिछले साल की है। पुलिस ने एक विधि विरुद्ध बालक को संरक्षण में लिया है और विशेश्वर कुमार को गिरफ्तार किया है।

Bhagalpur News: सजौर में बाइक चोरी मामले में गिरफ्तारी

Bhagalpur News: शाहकुंड। सजौर पुलिस ने चंद्रभानपुर गांव में छापेमारी कर चोरी की गई मोटरसाइकिल का सामान बरामद किया गया है। थानाध्यक्ष राजेश रंजन ने कहा कि यह घटना पिछले साल की है। जिसमें बाइक चोरी हुई थी। इस मामले में एक विधि विरुद्ध बालक को संरक्षण में लिया गया है। इसके अलावा विशेश्वर कुमार को गिरफ्तार किया गया है।

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