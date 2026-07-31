Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: जमुई:ऑपरेशन मुस्कान के तहत 10 खोए मोवाइल वास्तविक धारकों को सौंपा गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु की रिपोर्ट सिकंदरा। निज प्रतिनिधि सिकंदरा थाना की पुलिस ने ऑपरेशन

Bhagalpur News: जमुई:ऑपरेशन मुस्कान के तहत 10 खोए मोवाइल वास्तविक धारकों को सौंपा गया

Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु की रिपोर्ट सिकंदरा। निज प्रतिनिधिसिकंदरा थाना की पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत सराहनीय पहल करते हुए 10 लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिक को वापस सौंप दिए। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जताई और पुलिस का आभार व्यक्त किया। मोबाइल वितरण कार्यक्रम में थानाध्यक्ष विकास कुमार एवं अंचल निरीक्षक स्वयंप्रभा मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि खोए हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार तकनीकी माध्यम का उपयोग कर रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। मोबाइल प्राप्त करने वाले लोगों ने सिकंदरा थाना पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस की सक्रियता और तत्परता से उनका खोया सामान वापस मिल सका।

पुलिस ने लोगों से अपील की कि मोबाइल गुम होने पर तत्काल संबंधित थाना में सूचना दें, ताकि समय रहते उसकी बरामदगी की कार्रवाई की जा सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।