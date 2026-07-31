Bhagalpur News: जमुई:ऑपरेशन मुस्कान के तहत 10 खोए मोवाइल वास्तविक धारकों को सौंपा गया

Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु की रिपोर्ट सिकंदरा। निज प्रतिनिधिसिकंदरा थाना की पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत सराहनीय पहल करते हुए 10 लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिक को वापस सौंप दिए। लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने खुशी जताई और पुलिस का आभार व्यक्त किया। मोबाइल वितरण कार्यक्रम में थानाध्यक्ष विकास कुमार एवं अंचल निरीक्षक स्वयंप्रभा मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि खोए हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए पुलिस लगातार तकनीकी माध्यम का उपयोग कर रही है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। मोबाइल प्राप्त करने वाले लोगों ने सिकंदरा थाना पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस की सक्रियता और तत्परता से उनका खोया सामान वापस मिल सका।