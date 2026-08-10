Bhagalpur News: मधुसूदनपुर पुलिस ने 19 जुआरियों को किया गिरफ्तार

Bhagalpur News: पुरानीसराय गांव में जुआ के अड्डे पर छापेमारी पांच लाख 10 हजार रुपये के

Bhagalpur News: नाथनगर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि मधुसूदनपुर पुलिस ने बीते शनिवार रात रामपुर खुर्द पंचायत के पुरानीसराय गांव स्थित लक्ष्मणबाग निवासी सुनील यादव के मकान में चल रहे जुआ के बड़े अड्डे पर छापेमारी कर 19 जुआरियों को पांच लाख दस रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। रविवार को ये जानकारी एसपी सिटी अतुलेश झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

छापेमारी की प्रक्रिया उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम उक्त घर में छापेमारी करने पहुंची, जहां पुलिस वाहन आते देख सभी जुआड़ी भागने लगे जिन्हें खदेड़कर गिरफ्तार किया गया। एसआई गोपाल पासवान की लिखित शिकायत पर 19 लोगों के विरुद्ध मधुसूदनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों के पास से पांच लाख दस हजार रुपये के अलावा पांच एटीएम कार्ड, 18 मोबाइल फोन, पांच बंडल तास की गद्दी, एक महंगी चार पहिया वाहन समेत एक बाइक को भी जब्त किया गया है।

गिरफ्तार के गए आरोपी गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मिर्जानहाट निवासी जितेन्द्र कुमार साह, लक्ष्मणबाग निवासी बिमल यादव, नयाटोला करेला निवासी कार्य यादव, लोदीपुर समरसपुर निवासी चंद्रशेखर कुमार मंडल, पिपरपांती निवासी, अमित कुमार, नूरपुर करेला निवासी राहुल कुमार, दिग्घी निवासी सुरेन्द्र कुमार, बड़ी खंजरपुर निवासी मंटू यादव, करेला निवासी दिलीप साह, दिग्घी निवासी दीपक कुमार, बड़ी दिग्घी निवासी देवानंद मंडल, नाथनगर माधोपुर निवासी संदीप कुमार, हबीबपुर के मौर्य नगर कॉलोनी निवासी रोहित कुमार, रवि यादव, नूरपुर निवासी रौशन कुमार, मिर्जानहाट के पवन साह, मोजाहिदपुर निवासी मो.शमीउल्लाह, नयाटोला निवासी श्रवण यादव, हबीबपुर निवासी आजम खान शामिल हैं। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।