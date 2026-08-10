Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: मधुसूदनपुर पुलिस ने 19 जुआरियों को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: पुरानीसराय गांव में जुआ के अड्डे पर छापेमारी पांच लाख 10 हजार रुपये के

Bhagalpur News: मधुसूदनपुर पुलिस ने 19 जुआरियों को किया गिरफ्तार

Bhagalpur News: नाथनगर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि  मधुसूदनपुर पुलिस ने बीते शनिवार रात रामपुर खुर्द पंचायत के पुरानीसराय गांव स्थित लक्ष्मणबाग निवासी सुनील यादव के मकान में चल रहे जुआ के बड़े अड्डे पर छापेमारी कर 19 जुआरियों को पांच लाख दस रुपये के साथ गिरफ्तार किया है। रविवार को ये जानकारी एसपी सिटी अतुलेश झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

ये भी पढ़ें:Varanasi News: रोहनिया और जैतपुरा में 15 जुआरियों को दबोचा

छापेमारी की प्रक्रिया

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम उक्त घर में छापेमारी करने पहुंची, जहां पुलिस वाहन आते देख सभी जुआड़ी भागने लगे जिन्हें खदेड़कर गिरफ्तार किया गया। एसआई गोपाल पासवान की लिखित शिकायत पर 19 लोगों के विरुद्ध मधुसूदनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों के पास से पांच लाख दस हजार रुपये के अलावा पांच एटीएम कार्ड, 18 मोबाइल फोन, पांच बंडल तास की गद्दी, एक महंगी चार पहिया वाहन समेत एक बाइक को भी जब्त किया गया है।

ये भी पढ़ें:Varanasi News: रोहनिया और जैतपुरा में आठ जुआरी गिरफ्तार

गिरफ्तार के गए आरोपी

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मिर्जानहाट निवासी जितेन्द्र कुमार साह, लक्ष्मणबाग निवासी बिमल यादव, नयाटोला करेला निवासी कार्य यादव, लोदीपुर समरसपुर निवासी चंद्रशेखर कुमार मंडल, पिपरपांती निवासी, अमित कुमार, नूरपुर करेला निवासी राहुल कुमार, दिग्घी निवासी सुरेन्द्र कुमार, बड़ी खंजरपुर निवासी मंटू यादव, करेला निवासी दिलीप साह, दिग्घी निवासी दीपक कुमार, बड़ी दिग्घी निवासी देवानंद मंडल, नाथनगर माधोपुर निवासी संदीप कुमार, हबीबपुर के मौर्य नगर कॉलोनी निवासी रोहित कुमार, रवि यादव, नूरपुर निवासी रौशन कुमार, मिर्जानहाट के पवन साह, मोजाहिदपुर निवासी मो.शमीउल्लाह, नयाटोला निवासी श्रवण यादव, हबीबपुर निवासी आजम खान शामिल हैं। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

सामान्य प्रश्न

पुलिस ने किस जगह पर छापेमारी की?
पुलिस ने रामपुर खुर्द पंचायत के पुरानीसराय गांव में छापेमारी की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।