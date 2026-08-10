Bhagalpur News: आज दूसरी सोमवारी पर रहेगी कड़ी सुरक्षा
Bhagalpur News: भागलपुर में सावन की दूसरी सोमवारी पर सुरक्षा के लिए पुलिस ने पूर्ण तैयारी की है। शिवालयों में भीड़ को देखते हुए महिला और पुरुष अधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई है। सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और सीसीटीवी पर निगरानी रखी जाएगी। जाम से निजात दिलाने के लिए जवानों की उपस्थिति रहेगी।
Bhagalpur News: भागलपुर। सावन की दूसरी सोमवारी पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था को लेकर पुलिस ने रविवार को ही पूरी तैयारी कर ली। सोमवारी पर शिवालयों में होने वाली भीड़ को देखते हुए पर्याप्त संख्या में महिला व पुरुष पदाधिकारियों और जवानों की प्रतिनियुक्ति रहेगी। सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहेंगे। शिवालयों में लगे सीसीटीवी पर भी नजर रहेगी। जाम से निजात दिलाने को जवानों की प्रतिनियुक्ति रहेगी।
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