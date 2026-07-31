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Bhagalpur News: किशनगंज: विशेष अभियान में गलगलिया पुलिस की बड़ी सफलता, पांच फरार वारंटी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: ठाकुरगंज में गैर जमानती वारंटों के निष्पादन के विशेष अभियान के तहत गलगलिया थाना पुलिस ने पांच फरारी वारंटियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपित लंबे समय से न्यायालय के आदेशों से बचते आ रहे थे। थाना अध्यक्ष ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

Bhagalpur News: किशनगंज: विशेष अभियान में गलगलिया पुलिस की बड़ी सफलता, पांच फरार वारंटी गिरफ्तार

Bhagalpur News: ठाकुरगंज से राजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। ठाकुरगंज, निज संवाददाता। न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंटों के निष्पादन को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गलगलिया थाना पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच फरार वारंटियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपित लंबे समय से न्यायालय के आदेश के बावजूद गिरफ्तारी से बचते फिर रहे थे।

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पुलिस कार्रवाई

गलगलिया थानाध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गुप्त सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर लगातार छापेमारी की। दिनभर चले अभियान के दौरान पांचों वारंटियों को उनके ठिकानों से दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के बाद सभी को थाना लाकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई।

विशेष अभियान

गलगलिया थाना अध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि जिले में फरार वारंटियों की गिरफ्तारी और न्यायालय से निर्गत गैर जमानती वारंटों के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गलगलिया थाना क्षेत्र में भी फरार आरोपितों की सूची तैयार कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार को पांच वारंटियों की गिरफ्तारी इस अभियान की अहम उपलब्धि मानी जा रही है।

अगले कदम

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपितों का चिकित्सीय परीक्षण कराने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साथ ही अन्य फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेशों का हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाएगा और कानून से बचने की कोशिश करने वाले किसी भी आरोपित को बख्शा नहीं जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गिरफ्तार वारंटियों की संख्या कितनी है?
गिरफ्तार वारंटियों की संख्या पाँच है।
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