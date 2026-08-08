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Bhagalpur News: लखीसराय : रोको-टोको अभियान में रातभर सघन जांच, संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर पुलिस की नजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: लखीसराय में पुलिस ने अवैध शराब और प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन पर रोक लगाने के लिए विशेष रोको-टोको अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न मार्गों पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की गई। पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना दें। यह अभियान अपराध नियंत्रण के लिए निरंतर जारी रहेगा।

Bhagalpur News: लखीसराय : रोको-टोको अभियान में रातभर सघन जांच, संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों पर पुलिस की नजर

Bhagalpur News: लखीसराय से अजय कुमार की रिपोर्ट मद्य पदार्थों एवं प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने तथा अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से शुक्रवार की देर रात जिले में पुलिस द्वारा विशेष रोको-टोको अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न मार्गों एवं प्रमुख स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों, वस्तुओं और वाहनों की सघन जांच की गई। पुलिस की अचानक जांच से देर रात सड़क पर आवाजाही करने वाले लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर गठित टीमों ने शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चौक-चौराहों, संपर्क मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर वाहनों को रोककर जांच की।

इस दौरान बाइक, ऑटो, चारपहिया सहित अन्य वाहनों की तलाशी ली गई। वाहन चालकों से आवश्यक कागजात की भी जांच की गई। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखते हुए वाहनों में रखे सामान की भी जांच की। अभियान का मुख्य उद्देश्य शराब एवं अन्य मद्य पदार्थों के साथ-साथ प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन पर रोक लगाना और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना रहा। पुलिस जवानों ने रात में आने-जाने वाले संदिग्ध लोगों से पूछताछ की तथा उनकी गतिविधियों की जानकारी ली। बिना उचित कारण देर रात घूमने वाले लोगों पर भी पुलिस की नजर रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा। विशेष रूप से शराब के अवैध परिवहन, प्रतिबंधित वस्तुओं की आवाजाही और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की ओर से आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। अधिकारियों ने कहा कि रोको-टोको अभियान का उद्देश्य आम लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि जिले में सुरक्षित वातावरण कायम करना और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

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