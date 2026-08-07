Bhagalpur News: अररिया: स्मैक तस्कर को संरक्षण देने के आरोप में जोगबनी थानेदार निलंबित
Bhagalpur News: पूर्णिया प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद ने जोगबनी थानेदार महादेव कामत को तत्काल निलंबित किया। उन पर अवैध नशीले पदार्थों के तस्करों को संरक्षण देने और कार्य में लापरवाही का आरोप है। एसपी जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
Bhagalpur News: अररिया से चन्दन कुमार लालू की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट पर पूर्णिया प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद ने जोगबनी के थानेदार सह पुलिस इंस्पेक्टर महादेव कामत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही तकनीकी जानकारी के अभाव और असंतोषजनक कार्यप्रणाली के कारण मदनपुर व बरदाहा थानेदार को लाइन क्लोज किया गया है। एसपी जितेन्द्र कुमार की इस सख्त कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी जितेंद्र कुमार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, जोगबनी थानेदार महादेव कामत पर इलाके में सक्रिय अवैध स्मैक, गांजा, कोडीन व अन्य नशीले पदार्थों के तस्करों को संरक्षण देने और उनके ठिकानों पर निष्पक्ष व प्रभावी छापेमारी न करने के गंभीर आरोप हैं।इसके
अलावा, पूर्व थानेदार सह इंस्पेक्टर राजीव कुमार आजाद को बचाने की नीयत से जोगबनी थाना कांड संख्या-49/2026 (धारा-111 बीएनएस एवं 08(सी)/24(बी)/25/29 एनडीपीएस एक्ट) के गिरफ्तार आरोपी घनश्याम यादव के स्वीकारोक्ति बयान का विस्तृत उल्लेख केस डायरी में नहीं करने का भी आरोप है।एसपी ने बताया कि इलाके में स्मैक के कारोबार में लगातार बढ़ोतरी और शिकायतें मिलने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने के बाद घोर लापरवाही,अनुशासनहीनता और पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में आईजी ने निलंबन की कार्रवाई की है। महादेव कामत के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
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