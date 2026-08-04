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Bhagalpur News: कटिहार: मॉर्निंग वॉक करने वालों की सुरक्षा के लिए पुलिस गश्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कटिहार में मॉर्निंग वॉक करने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने विशेष गश्ती अभियान शुरू किया है। यह गश्ती अभियान प्रत्येक सुबह 5 से 8 बजे तक होगा, जिसमें महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे निडर होकर स्वास्थ्य गतिविधियों में भाग लें।

Bhagalpur News: कटिहार: मॉर्निंग वॉक करने वालों की सुरक्षा के लिए पुलिस गश्ती

Bhagalpur News: कटिहार, एक संवाददाता। मॉर्निंग वॉक करने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर और सहायक थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में विशेष गश्ती अभियान शुरू किया है।

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गश्ती अभियान की जानकारी

पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार ने बताया कि आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नगर थाना एवं सहायक थाना क्षेत्र के चिन्हित मॉर्निंग वॉक स्थलों पर प्रतिदिन सुबह पुलिस गश्ती की जा रही है। एसपी ने कहा कि प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से 8 बजे तक पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल नियमित रूप से इन स्थानों पर गश्त करेंगे। इस व्यवस्था के तहत महिला थाना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति थाना की पुलिस टीम भी चिन्हित क्षेत्रों में सक्रिय रहेगी, ताकि मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

उद्देश्य और अपेक्षाएँ

परिचय कुमार ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के साथ छेड़छाड़, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों तथा अन्य संभावित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। पुलिस की नियमित मौजूदगी से न केवल अपराधियों में भय का माहौल बनेगा, बल्कि आम लोगों में सुरक्षा और विश्वास की भावना भी मजबूत होगी। उन्होंने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि लोग निडर होकर मॉर्निंग वॉक एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में भाग लें। यदि किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, असामाजिक तत्वों की मौजूदगी अथवा कानून-व्यवस्था से जुड़ी कोई सूचना मिले तो उसकी जानकारी तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस को दें। हर सूचना पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

गश्ती अभियान कब शुरू किया गया है?
गश्ती अभियान प्रत्येक सुबह 5 बजे से 8 बजे तक शुरू किया गया है।
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