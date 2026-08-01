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Bhagalpur News: दो देसी कट्टा के साथ चार किशोर धराये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: झाझा (जमुई) के चार किशोरों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके घरों से दो कट्टे बरामद हुए हैं। ये किशोर नशे का सेवन कर रहे थे और कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कट्टे लहराते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में प्रस्तुत किया है।

Bhagalpur News: दो देसी कट्टा के साथ चार किशोर धराये

Bhagalpur News: झाझा (जमुई) से अरुण बोहरा की रिपोर्ट अपराध की दुनियां में कदम रखने की तैयारी में लगे चार किशोरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। झाझा थाना के सर्किल नं.एक के सहिया गांव के रहने वाले उन किशोरों के घरों से पुलिस को दो कट्टे भी बरामद होने की खबर है। बताया जाता है कि आरोपित किशोरों की उक्त जमात नशे की भी आदी हो चूकी है। जानकारीनुसार,धराए किशोरों का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे कर्मा पंचायत के नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन के समीप पहुंच कर वहां कट्टे लहराते नजर आ रहे थे। जानकारीनुसार,शिक्षा ग्रहण करने की उम्र में भटक कर अपराध की दुनियां में कदम रखने की ओर अग्रसित होती उक्त जमात में छह किशोर शामिल हैं। बताया जाता है कि धराए किशोरों द्वारा कट्टों का जुगाड़ मुंगेर से किया गया था। बहरहाल,उक्त मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में प्रस्तुत कर,बाल सुधार गृह (रिमांड होम) भेजने की बात बताई है。

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दहशत पैदा करने व बॉस कहलाने की पतनकारी सोच से गुमराह हुए:

माना जा रहा है कि संभवतः लोगों में अपने प्रति भी भय पैदा करने के इरादे या सोच के तहत हथियार लहराते का वीडियो,फोटो,सेल्फी आदि खुद उन्होंने ही बनाकर वीडियो को खुद ही वायरल किया था। किंतु,दाव उल्टा पड़ गया। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और शुक्रवार की देर रात झाझा एवं दुअरपहड़ी के थानाध्यक्ष क्रमशः मिंटु कु.सिंह व क्षैबर राम,एसआई अनिरुद्ध कुमार एवं धर्मेंद्र व दिलीप कुमार समेत पुलिस बल ने छापेमारी कर चार किशोरों के साथ दो कट्टे भी अपने कब्जे में ले लिया था। बताया जाता है कि हालिया दिनों में छोटी-मोटी छिनतई की घटनाओं को अंजाम देने की बातें भी पुलिस के कानों तक आ रही थी। हालांकि मामले मामूली होने के मद्देनजर वे पीड़ित थाने तक नहीं पहुंचे थे। इस बीच इन किशोरों के धरे जाने के बाद कहीं न कहीं पुलिस का मानना है कि उक्त कारस्तानी भी इन्हीं किशोरों की थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार इनकी सक्रियता सहिया,बंजामा,चिरौता आदि क्षेत्रों की ओर बनी हुई थी।

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बीते दिनों बाइक लूटने के प्रयास में धरे गए आरोपी भी किशोर ही थे

हथियार समेत धराए उक्त नाबालिगों के मामले में चिंतनीय व चिंताजनक पहलू यह है कि चारों किशोरों की उम्र महज 15-16 वर्ष है। किंतु इस कच्ची उम्र में आपराधिक हरकत का यह मामला इकलौता नहीं है। बताया जाता है कि इसी हफ्ते अपने गांव बुढ़ीखार लौटते मुकेश मुर्मू नामक एक ग्रामीण की बाइक लूटने का प्रयास करते,किंतु पीड़ित के शोर पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा Wohi लिए जाने वाले उक्त चारों आरोपित भी 14-16 की कच्ची उम्र के ही थे और आरोपानुसार घटना को अंजाम देने के वक्त वे किशोर भी नशे की ही हालत में थे। ऐसे में समाज व संबंधित परिवारों के लिए भी यह चिंतनीय पहलू है कि हमारी ये किशोर पीढ़ी क्यों व कैसे भटक व गुमराह हो रही है।

बोले अधिकारी

जानकारी मिल रही थी कि कुछ किशोर इलाके में हथियार वगैरह लेकर घूमते हैं। सूचना का संज्ञान लेकर की गई छापेमारी में सहिया गांव से दो देसी कट्टे एवं चार किशोरों को धरा गया है। आरोपितों को जुवेनाइल कोर्ट के जरिए रिमांड होम भेजा जा रहा है।- राजेश कुमार,एसडीपीओ,झाझा

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या पुलिस ने चार किशोरों को हिरासत में लिया?
हां, झाझा में चार किशोरों को हिरासत में लिया गया है।
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