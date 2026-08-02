Bhagalpur News: जमुई: तीन देसी कट्टा व चार जिंदा कारतूस के साथ दो गिरफ्तार

Bhagalpur News: सिकंदरा जमुई से सुधांशु लाल की रिपोर्ट सिकंदरा थाना पुलिस ने अपराध एवं अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत शनिवार की देर रात दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से तीन देसी कट्टा, चार जिंदा कारतूस, एक बाइक एवं एक मोबाइल फोन बरामद किया है। दोनों आरोपितों को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सिकंदरा थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि पुलिस लगातार क्षेत्र में अपराध नियंत्रण एवं अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला रही है। इसी क्रम में कैयार गांव जाने वाले मार्ग पर वाहन जांच के दौरान एक बाइक सवार युवक को रोक कर तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान उसके पास से दो देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन तथा एक बाइक बरामद हुई। गिरफ्तार युवक की पहचान मानपुर गांव निवासी छोटन यादव पिता रामदेव यादव के रूप में हुई है। बरामद हथियारों के संबंध में पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर थाना लाया गया। इसी रात पुलिस एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम ने पंचमहुआ गांव के समीप गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पचमहुआ गांव निवासी सूरज कुमार पिता बाल्मीकि यादव को गिरफ्तार किया गया। उसकी तलाशी में एक देसी कट्टा एवं तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि दोनों आरोपितों के विरुद्ध अवैध हथियार रखने के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बरामद हथियारों के स्रोत एवं इनके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े संभावित संबंधों की भी जांच की जारी है। दोनों गिरफ्तार आरोपितों को रविवार को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जमुई न्यायालय भेज दिया गया।