Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: जमुई: तीन देसी कट्टा व चार जिंदा कारतूस के साथ दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: सिकंदरा जमुई से सुधांशु लाल की रिपोर्ट सिकंदरा थाना पुलिस ने अपराध एवं अवैध

Bhagalpur News: जमुई: तीन देसी कट्टा व चार जिंदा कारतूस के साथ दो गिरफ्तार

Bhagalpur News: सिकंदरा जमुई से सुधांशु लाल की रिपोर्ट सिकंदरा थाना पुलिस ने अपराध एवं अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे रोको-टोको अभियान के तहत शनिवार की देर रात दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से तीन देसी कट्टा, चार जिंदा कारतूस, एक बाइक एवं एक मोबाइल फोन बरामद किया है। दोनों आरोपितों को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। सिकंदरा थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि पुलिस लगातार क्षेत्र में अपराध नियंत्रण एवं अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला रही है। इसी क्रम में कैयार गांव जाने वाले मार्ग पर वाहन जांच के दौरान एक बाइक सवार युवक को रोक कर तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान उसके पास से दो देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन तथा एक बाइक बरामद हुई। गिरफ्तार युवक की पहचान मानपुर गांव निवासी छोटन यादव पिता रामदेव यादव के रूप में हुई है। बरामद हथियारों के संबंध में पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर थाना लाया गया। इसी रात पुलिस एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम ने पंचमहुआ गांव के समीप गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पचमहुआ गांव निवासी सूरज कुमार पिता बाल्मीकि यादव को गिरफ्तार किया गया। उसकी तलाशी में एक देसी कट्टा एवं तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए। थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि दोनों आरोपितों के विरुद्ध अवैध हथियार रखने के आरोप में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। बरामद हथियारों के स्रोत एवं इनके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े संभावित संबंधों की भी जांच की जारी है। दोनों गिरफ्तार आरोपितों को रविवार को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जमुई न्यायालय भेज दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।