Bhagalpur News: दो लोगों को गुटखा खाना पड़ा मंहगा भरना पड़ा जुर्माना
Bhagalpur News: पीरपैंती पुलिस ने नशीले गुटखा सेवन के खिलाफ कार्रवाई की। हजूर नगर के सुमित कुमार और राजगंज के अहमद को गुटखा खाते पकड़ा गया और उन पर कोटपा के तहत जुर्माना लगाया गया। साथ ही, उन्हें चेतावनी भी दी गई।
Bhagalpur News: पीरपैंती निज प्रतिनिधि पीरपैंती थाना पुलिस नशीले या प्रतिबंधित गुटखा, तंबाकू आदि सेवन को लेकर काफी तत्पर दिख रही है। पीरपैंती थाना परिसर में गुटखा खा रहे हजूर नगर के सुमित कुमार और राजगंज के अहमद पर गुटखा खाते थानाध्यक्ष पंकज रावत एवं महिला दारोगा संगम कुमारी की नजर पड़ गई। दोनों को पकड़ कर तत्काल कोटपा के तहत दो दो सौ रुपये जुर्माने की राशि वसूली गई।साथ ही चेतावनी और नसीहत भी दी गई।
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