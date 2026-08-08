Bhagalpur News: मुंगेर : पशु तस्करी में मुंगेर पुलिस का बड़ा एक्शन: दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार
Bhagalpur News: मुंगेर पुलिस ने पशु तस्करी के सिंडिकेट से सांठगांठ के आरोप में शनिवार को एक उप-निरीक्षक और तीन अन्य पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई। गिरफ्तार कर्मियों पर आरोप है कि वे तस्करों से रिश्वत लेते थे। मामले का खुलासा जब हुआ जब 32 भैंसों से भरा ट्रक जब्त किया गया।
Bhagalpur News: मुंगेर से त्रिपुरारी मिश्रा की रिपोर्ट पशु तस्करी के सिंडिकेट से सांठगांठ के आरोप में मुंगेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार मुफस्सिल थाना समेत अन्य थानों में तैनात एक उप-निरीक्षक (दारोगा) और तीन अन्य पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (एसपी) सैयद इमरान मसूद के सख्त निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर अंजाम दी गई।
गिरफ्तारी के कारण
गिरफ्तार पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि वे पशु तस्करों के वाहनों को जिले की सीमा से सुरक्षित बाहर निकालने के एवज में रिश्वत की भारी रकम ऐंठते थे।
मामले का खुलासा
मामले का खुलासा तब हुआ जब शुक्रवार की शाम जिला आसूचना इकाई (DIO) की टीम ने बंबर / बिंवारा के समीप 32 भैंसों से भरे एक बड़े ट्रक को जब्त किया था। इस दौरान मौके से तीन पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया था। तस्करों की गिरफ्तारी के बाद जब उनके मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और चैट की गहन जांच की गई, तो खाकी की इस काली करतूत का भंडाफोड़ हुआ।
अधिकारियों का बयान
एसपी सैयद इमरान मसूद ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले और तस्करों को संरक्षण देने वाले किसी भी कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। इस कड़ी कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है।
सामान्य प्रश्न
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