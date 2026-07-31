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Bhagalpur News: लखीसराय: बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस ने लिया जायजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार के निर्देश पर जिले के बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंक सुरक्षा को मजबूत करना, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करना और अपराध को नियंत्रित करना था। पुलिस ने ग्राहकों के दस्तावेजों की जांच की और सुरक्षा गार्डों को सतर्क रहने के निर्देश दिए।

Bhagalpur News: लखीसराय: बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का पुलिस ने लिया जायजा

Bhagalpur News: अजय कुमार की रिपोर्ट: पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को जिले के सभी थाना क्षेत्रों में स्थित बैंक एवं बैंकिंग प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जांच की गई। अभियान का उद्देश्य बैंक परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, अपराध नियंत्रण को मजबूत करना तथा संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखना था। अभियान के दौरान विभिन्न थानों की पुलिस टीमों ने अपने-अपने क्षेत्र के बैंकों का निरीक्षण किया। बैंक परिसर में आने वाले ग्राहकों से पूछताछ की गई तथा उनके पहचान पत्र, विशेषकर आधार कार्ड एवं अन्य वैध आईडी की जांच की गई। पुलिस ने ग्राहकों से बैंक आने के उद्देश्य और उनके कार्य के संबंध में भी जानकारी ली, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की समय रहते पहचान की जा सके।

निरीक्षण के दौरान बैंक परिसर एवं उसके आसपास बिना किसी कारण घूम रहे लोगों पर विशेष नजर रखी गई। पुलिस अधिकारियों ने बैंक कर्मियों एवं सुरक्षा गार्डों को निर्देश दिया कि यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध परिस्थिति में दिखाई दे या उसकी गतिविधियां असामान्य प्रतीत हों तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित थाना को दें। साथ ही बैंक परिसर में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने और सतर्क रहने की हिदायत दी गई। पुलिस ने बैंक में तैनात सुरक्षा गार्डों को भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्हें बैंक परिसर में आने-जाने वाले लोगों पर लगातार निगरानी रखने, संदिग्ध व्यक्तियों से सतर्कता के साथ पूछताछ करने तथा किसी भी आपात स्थिति में तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना देने के लिए कहा गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बैंकों में ग्राहकों की सुरक्षा और अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस प्रकार का विशेष जांच अभियान समय-समय पर चलाया जाता है। इससे बैंक लूट, ठगी और अन्य आपराधिक घटनाओं की रोकथाम में मदद मिलती है तथा आम लोगों में सुरक्षा का विश्वास भी बढ़ता है।पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि बैंक से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की जानकारी तुरंत निकटतम थाना या पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके और जिले में कानून-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

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