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Bhagalpur News: आरोपी को छुड़ाने के लिए पुलिस से हाथापाई, महिलाओं-बच्चों को बनाया ढाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बिहपुर थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस की

Bhagalpur News: आरोपी को छुड़ाने के लिए पुलिस से हाथापाई, महिलाओं-बच्चों को बनाया ढाल

Bhagalpur News: बिहपुर (भागलपुर), संवाद सूत्र। थाना क्षेत्र के अमरपुर गांव में मंगलवार को रंगदारी मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि आरोपी के परिजनों और अन्य लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की, खींचतान और हाथापाई करते हुए आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया और उसे लेकर फरार हो गए। इस दौरान महिलाओं और बच्चों को आगे कर पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने का भी आरोप है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, बिहपुर पुलिस रंगदारी मामले के आरोपी अमरपुर निवासी सौरभ सनगही को हिरासत में लेकर पुलिस वाहन की ओर ले जा रही थी। इसी दौरान आरोपी के परिजन समेत कई ग्रामीण वहां जुट गए। देखते ही देखते पुलिस वाहन के चारों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आरोप है कि भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और खींचतान शुरू कर दी। विरोध के दौरान पुलिस टीम के साथ हाथापाई भी की गई। बताया जा रहा है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें धमकी भी दी। इसी दौरान लोगों ने आरोपी को पुलिस की हिरासत से जबरन छुड़ा लिया। आरोपी को छुड़ाने के बाद लोग उसे लेकर वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजकर स्थिति को नियंत्रित किया गया.

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पुलिस कार्रवाई में बाधा पहुंचाने वालों की हो रही पहचान

थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम रंगदारी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस कार्रवाई में बाधा पहुंचाते हुए पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई की तथा आरोपी को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया। उन्होंने बताया कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, पुलिस पर हमला करने और पुलिस हिरासत से आरोपी को छुड़ाने के मामले में संबंधित लोगों की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। एसडीपीओ अनिकेत कुमार अमर ने बताया कि बिहपुर थाना के अमरपुर में रंगदारी मांगने के आरोपी को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने में शामिल लोगो पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।पुलिस उनलोगों के साथ साथ जिसे पुलिस कस्टडी से छुड़ाया गया है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है।

सामान्य प्रश्न

कौन सा मामला था जिसके लिए पुलिस ने कार्रवाई की?
पुलिस ने रंगदारी मामले के आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की।
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