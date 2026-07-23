Bhagalpur News: बांका : दो वारंटी गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजे गए
Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता। पुलिस ने फरार वारंटियों की गिरफ्तारी अभियान
Bhagalpur News: बांका से संतोष बांका, एक संवाददाता।पुलिस ने फरार वारंटियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए रामनगर, तारा टांड़ और अमगढ़बा गांव से दो वारंटियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों आरोपित लंबे समय से न्यायालय द्वारा जारी वारंट के बावजूद फरार चल रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर उन्हें उनके घर से दबोच लिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और किसी भी वारंटी को बख्शा नहीं जाएगा।
इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर सकारात्मक संदेश गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।