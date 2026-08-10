Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: पूर्णिया : पूर्णिया में किराये के मकान में देह व्यापार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: पूर्णिया से धीरज कुमार की रिपोर्ट पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर के सहाययक खजांची थाना क्षेत्र

Bhagalpur News: पूर्णिया : पूर्णिया में किराये के मकान में देह व्यापार

Bhagalpur News: पूर्णिया से धीरज कुमार की रिपोर्ट पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता।

ये भी पढ़ें:लोन का झांसा देकर ठगी करते तीन साइबर अपराधी दबोचे गये

शहर के सहाययक खजांची थाना क्षेत्र अन्तर्गत रजनी चौक के समीप एक किराये के मकान में संचालित अवैध देह व्यापार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने नाबालिगों से अवैध देह व्यापार करवाने वाले तीन धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। साथ ही दो नाबालिग बच्चियों को इनके चंगुल से छुड़ाया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुजफ्फर जिले के दामोदरपुर निवासी कृष्ण कुमार वर्मा, कांटी मोहम्मदपुर निवासी अंशु कुमार एवं बुद्धा कॉलोनी दामोदरपुर निवासी सरिता वर्मा के रूप में हुई है। महिला थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेष अपराध शाखा की डीएसपी शिवानी श्रेष्ठ ने बताया कि स्वयं सेवी संस्था ट्रीनिटी की ओर से पुलिस को किराये के मकान में अनैतिक व्यापार की जानकारी मिली थी। जिसपर की गई छापेमारी में उक्त मकान से नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू करने के बाद पुलिस ने 10 पासबुक, कई सिमकार्ड, फर्जी पहचान पत्र आदि बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों का पूर्व का आपराधिक इतिहास है। पुलिस अनैतिक व्यापार से अर्जित आरोपियों की सम्पत्ति का पता लगा रही है, जिसके बाद अर्जित सम्पत्तियों को लेकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नेपाल तक के कनेक्शन:-

-गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस को कुछ नेपाली करेंसी भी मिली है। छानबीन में आरोपियों के बंगाल एवं नेपाल कनेक्शन की बात सामने आई है, जिसके सत्यापन में पुलिस लगी हुई है। गिरोह के सदस्य यूपी में अनैतिक व्यापार के मामले में जेल जा चुके हैं। इन्होंने पूर्णिया में हाल के दो- तीन महीने पहले मकान किराया पर लिया है। एक सप्ताह पूर्व पूर्वी चंपारण जिले की दोनों नाबालिग बच्चियों को बहला- फुसलाकर पूर्णिया लाया गया था। दोनों बच्चियों से काम दिलवाने के बहाने पूर्णिया लाकर किराये के उक्त मकान में जबरन देह व्यापार कराया जाने लगा। इतना ही नहीं इन बच्चियों को बेचने की आरोपियों की योजना थी कि ऐन मौके पर पुलिस ने इन्हें दबोच लिया।

फर्जी पहचान पत्र के सहारे करते थे धंधा:-

-गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने कई फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किए है। इन पहचान पत्र के सहारे ये अलग- अलग राज्यों में अपनी पहचान छिपाकर धंधे को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने इनके पास से एक पासबुक बरामद किया है। उक्त पासबुक से संबंधित बैंक खाते में बड़े ट्रांजेक्शन किए गए हैं। पुलिस इन ट्रांजेक्शन की भी पड़ताल में जुटी है। जिस मकान में अनैतिक व्यापार चलाया जा रहा था, वह किसी बैंक कर्मी का है। हालांकि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि ओएलएक्स के जरिए आरोपियों ने मकान किराए पर लिये थे। बावजूद पुलिस इस बात की तफ्तीश में लगी है कि इनका कोई लोकल कनेक्शन तो नहीं है।

सामान्य प्रश्न

पुलिस ने कब और कहां पर अवैध देह व्यापार का भंडाफोड़ किया?
पुलिस ने पूर्णिया के सहाययक खजांची थाना क्षेत्र अन्तर्गत रजनी चौक के समीप अवैध देह व्यापार का भंडाफोड़ किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।