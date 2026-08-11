Bhagalpur News: ठगी के दो आरोपी गिरफ्तार
Bhagalpur News: नवगछिया में रंगरा थाना के भवानीपुर में राजो देवी और लाखों देवी ने महिलाओं से रुपये दुगुना करने का प्रलोभन देकर ठगी की थी। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
Bhagalpur News: नवगछिया, निज संवाददाता। रंगरा थाना के भवानीपुर में महिलाओं से रुपये दुगुना करने का प्रलोभन देकर ठगी करने के आरोपी राजो देवी, पति छोटेलाल हरिजन घर भवानीपुर और लाखों देवी पति कामेश्वर राय घर ईटहरी धमदाहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
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