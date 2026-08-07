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Bhagalpur News: खगड़िया : लूटपाट मामले में दो नामजद आरोपित गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: खगड़िया में पुलिस ने लूटपाट के दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपितों में मनोज यादव और सुरसेन यादव शामिल हैं। पुलिस ने उनकी तलाश की थी और आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि फरार आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है।

Bhagalpur News: खगड़िया : लूटपाट मामले में दो नामजद आरोपित गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में

Bhagalpur News: खगड़िया से जितेंद्र की रिपोर्ट बेलदौर, एक संवाददाता। पुलिस ने लूटपाट के दो नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बलैठा पंचायत के पचाठ गांव निवासी नंदलाल यादव के पुत्र मनोज यादव एवं स्वर्गीय रतन यादव के पुत्र सुरसेन यादव के रूप में की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी पर थाना में लूटपाट करने का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इधर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि फरार आरोपितों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है।

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