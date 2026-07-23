Bhagalpur News: पूर्णिया : स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, एक फरार
Bhagalpur News: मरंगा थाना एवं कामाख्या स्थान ओपी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 5.1 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी छंगुरी कुमार को गिरफ्तार किया है। उसका साथी मुकेश गुप्ता भाग गया है। दूसरी कार्रवाई में शराब के नशे में छोटू ऋषि को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
Bhagalpur News: हरदा, एक संवाददाता। मरंगा थाना एवं कामाख्या स्थान ओपी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5.1 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अलग कार्रवाई में शराब के नशे में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। मरंगा प्रभारी थानाध्यक्ष अरविंद पासवान एवं कामाख्या स्थान ओपी अध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान मरंगा थाना कांड संख्या 158/26 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के विषहरिया निवासी छंगुरी कुमार को 5.1 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया।
जबकि उसका सहयोगी सहरा निवासी मुकेश गुप्ता मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी कार्रवाई में गंगेली निवासी छोटू ऋषि को शराब के नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
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