Bhagalpur News: अररिया : पलासी में नशेड़ी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

Bhagalpur News: अररिया : पलासी में नशेड़ी गिरफ्तार, भेजे गए जेल
Bhagalpur News: पलासी थाना पुलिस ने एक व्यक्ति रामानंद ऋषिदेव को नशे की हालत में हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य परीक्षण में नशा पाए जाने पर उसे न्यायिक हिरासत में अररिया भेजा गया। इस घटना से स्थानीय लोग चिंतित हैं।
Bhagalpur News: पलासी (ए.सं)। पलासी थाना पुलिस ने बीते बुधवार को नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को दबोचा । दबोचे गये रामानंद ऋषिदेव लकड़ीकट्टा धर्मगंज का रहने वाला है। इस संबंध में थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण में नशे में होने की पुष्टि के बार रामानंद के खिलाफ मामला अंकित कर गुरुवार को उसे न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया गया।
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