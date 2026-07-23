Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhagalpur News: अररिया : पलासी में नशेड़ी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bhagalpur News: पलासी थाना पुलिस ने एक व्यक्ति रामानंद ऋषिदेव को नशे की हालत में हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य परीक्षण में नशा पाए जाने पर उसे न्यायिक हिरासत में अररिया भेजा गया। इस घटना से स्थानीय लोग चिंतित हैं।

Bhagalpur News: अररिया : पलासी में नशेड़ी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

Bhagalpur News: पलासी (ए.सं)। पलासी थाना पुलिस ने बीते बुधवार को नशे की हालत में हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को दबोचा । दबोचे गये रामानंद ऋषिदेव लकड़ीकट्टा धर्मगंज का रहने वाला है। इस संबंध में थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण में नशे में होने की पुष्टि के बार रामानंद के खिलाफ मामला अंकित कर गुरुवार को उसे न्यायिक हिरासत में अररिया भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:Araria News: पलासी में वारंटी गिरफ्तार, भेजे गए जेल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bhagalpur Latest News Bhagalpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।