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Bhagalpur News: जमुई : शराब पीकर हंगामा कर रहे गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: गिद्धौर में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बनझुलिया मुसहरी में हंगामा करने की सूचना के आधार पर कार्रवाई की। आरोपी की पहचान देवनारायण साह के रूप में हुई है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Bhagalpur News: जमुई : शराब पीकर हंगामा कर रहे गिरफ्तार

Bhagalpur News: गिद्धौर, निज संवाददाता शराबबंदी कानुन का उल्लंघन कर शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक व्यक्ति को गिद्धौर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह कार्रवाई पतसंडा पंचायत के बनझुलिया मुसहरी में की गई। गिद्धौर पुलिस ने बताया कि बनझुलिया मुसहरी में एक व्यक्ति के शराब के नशे में हंगामा करने की सूचना ग्रामीणों से मिली थी। सूचना मिलते ही एसआई ममता प्रकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचीं और आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाई। थाने में कराई गई चिकित्सीय जांच में आरोपी के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बनझुलिया निवासी देवनारायण साह के रूप में हुई है।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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