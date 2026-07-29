Bhagalpur News: सहरसा: गिरफ्तार शराब कारोबारियों को भेजा जेल
Bhagalpur News: सहरसा के सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार रात संतनगर में शराब कारोबारी शंकर दास को गिरफ्तार किया। उसके घर से 14.46 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। नरियार में भी छापेमारी हुई, जहां पुलिस ने 17.50 लीटर चुलाई शराब और 155 बोतल कोडिन युक्त कफ सिरप जब्त किया।
Bhagalpur News: सहरसा से मनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट सदर थाना पुलिस ने गुप्त सुचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार की देर रात संतनगर में शराब साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी की संतनगर वार्ड 18 निवासी शंकर दास अपने घर पर विदेशी शराब बेच रहा है। रात करीब 11 बजे पुलिस जब शंकर दास के घर के पास पहुंची तो पुलिस वाहन को देखकर वह भागने का प्रयास करने लगा। जिसे खदेड़कर पकड़ लिया गया एवं निगरानी में लिया गया। तलाशी के कम में घर के सीढ़ी पर रखा एक बोरा, एक थैला एवं एक कार्टून बरामद हुआ।
जिसमें से बोरा एवं थैला से करीब कुल 14.46 लीटर अवैध विदेशी शराब का बरामद किया गया। वहीं नरियार में बरामद देसी जुलाई शराब व कोडिन युक्त कफ सिरप मामले पुुुलिस ने छह नामजद अभियुक्त बनाते हुए एक गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है ।पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी की नरियार वार्ड 11 निवासी हरेराम दास अपने घर से अपने भाई बैजु कुमार एवं अन्य सहयोगियों सोनु कुमार, मौसम कुमार , रवि कुमार, पप्पु कुमार साथ मिलकर अवैध शराब एवं कोडिन युक्त सीरफ का कारोबार इलेक्ट्रिक बाइक में रखकर जगह-जगह पहुंचा कर करता है। सुचना के आधार पर आरोपियों के घर के पास पुलिस पहुंची तो दूर से ही पुलिस वाहन को देखकर हरेराम दास के घर से 5-6 लोग भागने लगे जिसमें से एक युवक को पुलिस बल के सहयोग से खदेड़कर पकड़ लिया। बाकी सभी कीचड़ का फायदा उठाकर भागने लगा। पकड़ाये युवक ने अपना नाम नरियार निवासी बैजु कुमार बताया । तलाशी के क्रम में घर के कमरा के रैक पर, फर्श पर रखा हुआ करीब 17.50 लीटर अवैध देशी चुलाई शराब बरामद हुआ। फर्स पर एक बोरा में रखा हुआ 155 बोतल कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया। घर के बरामदा में लगा दो उजला रंग का बिना रजिस्ट्रेशन का स्कूटी मिला। दोनों स्कूटी से 12.50 लीटर अवैध देसी चुलाई शराब बरामद हुआ।
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