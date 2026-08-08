Bhagalpur News: मधेपुरा : कट्टा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार
Bhagalpur News: पुरैनी (मधेपुरा) में पुलिस ने शुक्रवार रात एक अपराधी राजीव कुमार को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष रितेश कुमार के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जहां आरोपी के पास देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस मिले। कई दिनों से गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी थे।
Bhagalpur News: पुरैनी (मधेपुरा) से प्रभाष कुमार की रिपोर्ट पुरैनी। पुलिस शुक्रवार की देर रात एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष रितेश कुमार ने बताया कि संध्या गस्ती के दौरान करीब नौ बजे गुप्त सुचना मिली। हालाकि कई दिनों से सुचना प्राप्त हो रही थी गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास की जा रही थी सुचना के अधार पर पुरैनी पंचायत वार्ड 13 में छापेमारी किया गया। छापेमारी के दौरान आम बगीचा से उक्त पंचायत वार्ड निवासी राजीव कुमार को देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया।
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