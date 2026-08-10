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Bhagalpur News: सहरसा: छापेमारी में वारंटी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बिहरा थाना पुलिस ने बारा भरना गांव में छापेमारी करके एक वारंटी योगेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी के अनुसार, गिरफ्तारी न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर की गई थी। कानून की सभी प्रक्रिया पूरी करके आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। इस कार्रवाई से अन्य फरार वारंटियों में हड़कंप मचा है।

Bhagalpur News: सहरसा: छापेमारी में वारंटी गिरफ्तार

Bhagalpur News: सत्तर कटैया। बिहरा थाना पुलिस ने बारा भरना गांव में छापेमारी अभियान चलाकर एक वारंटी को गिरफ्तार किया। बिहरा थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संजय कुमार सत्यार्थी ने बताया कि पुलिस टीम ने बारा भरना गांव में कार्रवाई करते हुए न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर योगेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से फरार वारंटियों में हड़कंप मचा है।

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