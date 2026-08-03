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Bhagalpur News: खगड़िया : 50 ग्राम स्मैक के साथ दो युवक गिरफ्तार, बाइक भी जब्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: खगड़िया में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत अलौली थाना क्षेत्र से दो युवकों को 50 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पकड़े गए युवकों की पहचान सन्नी कुमार और दीपक कुमार के रूप में हुई है।

Bhagalpur News: खगड़िया : 50 ग्राम स्मैक के साथ दो युवक गिरफ्तार, बाइक भी जब्त

Bhagalpur News: खगड़िया से रवि शंकर की रिपोर्ट : खगड़िया। नगर संवाददाता। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले के अलौली थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 50 ग्राम स्मैक जैसे मादक पदार्थ के साथ दो युवकों को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने कार्रवाई में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक स्मैक लेकर छर्रापट्टी से अलौली की ओर आने वाले हैं। सूचना के सत्यापन के बाद गठित पुलिस टीम ने रामपुर मध्य विद्यालय के समीप वाहन जांच अभियान चलाया।

इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों को रोककर तलाशी ली गई। जिसमें उनके पास से कुल 50 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अलौली थाना क्षेत्र निवासी पवन यादव के पुत्र सन्नी कुमार तथा संजय साह के पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है तथा जब्त मादक पदार्थ और मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है। इधर थानाध्यक्ष कृष्ण कुमार ने बताया1 इस मामले में अलौली थाना कांड संख्या 331/2026 दर्ज किया गया है। आरोपितों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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