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Bhagalpur News: सजौर में दो वारंटी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: सजौर पुलिस ने रजनपुर गांव में छापेमारी कर दो वारंटियों, बबलू साह और प्रकाश साह, को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष राजेश रंजन ने बताया कि इन दोनों को न्यायालय भेजा गया है।

Bhagalpur News: सजौर में दो वारंटी गिरफ्तार

Bhagalpur News: शाहकुंड। सजौर पुलिस ने रजनपुर गांव में छापेमारी कर दो वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। थानाध्यक्ष राजेश रंजन ने कहा कि इस मामले में बबलू साह और प्रकाश साह को गिरफ्तार किया गया है।

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