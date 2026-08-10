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Bhagalpur News: बांका : दो अलग-अलग कांडों में बाराहाट पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका, निज संवाददाता बाराहाट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते

Bhagalpur News: बांका : दो अलग-अलग कांडों में बाराहाट पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

Bhagalpur News: बांका से आनंद कुमार की रिपोर्ट बांका, निज संवाददाताबाराहाट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग कांडों में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से आरोपियों की गिरफ्तारी संबंधित मामलों में चल रही जांच के दौरान की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। पुलिस सूत्रों के अनुसार विभिन्न मामलों में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर थाना क्षेत्र में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस को मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से मामले से संबंधित जानकारी भी ली।

थाना पुलिस का कहना है कि अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के बीच हड़कंप की स्थिति है। हालांकि गिरफ्तार दोनों आरोपियों के नाम और दोनों मामलों की विस्तृत जानकारी पुलिस की ओर से अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे भेजने की तैयारी की।

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