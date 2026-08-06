Bhagalpur News: दो कुर्की वारंटी को भेजा जेल
Bhagalpur News: नाथनगर के मधुसूदनपुर पुलिस ने बुधवार को दो कुर्की वारंटियों की गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान मोगल यादव और विजय यादव के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ न्यायालय द्वारा कुर्की वारंट जारी किया गया था। थानाध्यक्ष संजय कुमार मंडल ने इस मामले की पुष्टि की।
Bhagalpur News: नाथनगर। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि मधुसूदनपुर पुलिस ने दो कुर्की वारंटी को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। वारंटी की पहचान पुलिस ने गोलाहू गांव निवासी मोगल यादव और विजय यादव के रूप में की है। मामले पर मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार मंडल ने बताया कि दोनों अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय से कुर्की वारंट निकला हुआ था।
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