Bhagalpur News: अररिया: न्यायालय के दो वारंटी गिरफ्तार
Bhagalpur News: कुर्साकांटा, अररिया में पुलिस ने न्यायालय के दो वारंटी गिरफ्तार किए हैं। थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि वारंटी ध्रूप मुखिया और बिजली मुखिया को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अररिया भेजा गया है।
Bhagalpur News: कुर्साकांटा, अररिया से अनिल झा कुर्साकांटा पुलिस ने न्यायालय के दो वारंटी को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि न्यायालय के वारंटी मैगरा मेंहदीपुर निवासी ध्रूप मुखिया पिता स्व कारे मुखिया व तकिया टोला निवासी बिजली मुखिया पिता भदाई मुखिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अररिया भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।