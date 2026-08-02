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Bhagalpur News: अररिया: न्यायालय के दो वारंटी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कुर्साकांटा, अररिया में पुलिस ने न्यायालय के दो वारंटी गिरफ्तार किए हैं। थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि वारंटी ध्रूप मुखिया और बिजली मुखिया को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अररिया भेजा गया है।

Bhagalpur News: अररिया: न्यायालय के दो वारंटी गिरफ्तार

Bhagalpur News: कुर्साकांटा, अररिया से अनिल झा कुर्साकांटा पुलिस ने न्यायालय के दो वारंटी को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया है। थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि न्यायालय के वारंटी मैगरा मेंहदीपुर निवासी ध्रूप मुखिया पिता स्व कारे मुखिया व तकिया टोला निवासी बिजली मुखिया पिता भदाई मुखिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अररिया भेजा गया है।

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