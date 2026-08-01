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Bhagalpur News: लत्तीपुर से 47 टेट्रा पैक शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, भेजा गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: बिहपुर थाना क्षेत्र के लत्तीपुर गांव में पुलिस ने 47 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब के साथ मिथलेश कुमार नामक तस्कर को गिरफ्तार किया। मिथलेश खरीक थाना क्षेत्र के असमानपुर का निवासी है और अपने ननिहाल लत्तीपुर में रह रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की और आरोपी को जेल भेजा।

Bhagalpur News: लत्तीपुर से 47 टेट्रा पैक शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Bhagalpur News: बिहपुर,संवाद सूत्र। बिहपुर थाना क्षेत्र के लत्तीपुर गांव से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 47 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान खरीक थाना क्षेत्र के असमानपुर निवासी मिथलेश कुमार के रूप में हुई है, जो वर्तमान में अपने ननिहाल लत्तीपुर में रह रहा था। बिहपुर थानाध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में शराब बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपित को जेल भेज दिया गया।

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