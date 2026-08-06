Bhagalpur News: मायागंज अस्पताल से मोबाइल चोरी का आरोपी गिरफ्तार
Bhagalpur News: भागलपुर के बरारी थाना की पुलिस ने फनटुस कुमार यादव को मायागंज अस्पताल के पास चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। बुधवार सुबह 3:30 बजे डायल 112 को चोरी की सूचना मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फनटुस को पकड़ा, उसके पास से चोरी का मोबाइल बरामद हुआ।
Bhagalpur News: भागलपुर । बरारी थाना की पुलिस ने मायागंज अस्पताल के गेट संख्या दो पर से बड़ी खंजरपुर मुसहरी टोला निवासी फनटुस कुमार यादव को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल, बुधवार की सुबह 3.30 बजे डायल 112 की टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति के मोबाइल की चोरी हो गई है। बरारी थाना की गश्त टीम जब मौके पर पहुंची तो एक युवक हाथ काला प्लास्टिक लेकर भाग रहा था। पूछताछ करने पर उनके पास से चोरी का मोबाइल निकला।
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