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Bhagalpur News: छोटी भवनाथपुर से दो एनबीडब्ल्यू वारंटी पिता-पुत्र, गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: अकबरनगर थाना क्षेत्र के छोटी भवनाथपुर गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर दो आरोपियों, संतोष मंडल और गनोरी मंडल, को गिरफ्तार किया है। दोनों पिता-पुत्र हैं और उनके खिलाफ न्यायालय से एनबीडब्ल्यू वारंट जारी था। उन्हें आवश्यक पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है।

Bhagalpur News: छोटी भवनाथपुर से दो एनबीडब्ल्यू वारंटी पिता-पुत्र, गिरफ्तार

Bhagalpur News: अकबरनगर संवाददाता अकबरनगर थाना क्षेत्र के छोटी भवनाथपुर गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एनबीडब्ल्यू वारंट के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में छोटी भवनाथपुर निवासी संतोष मंडल और गनोरी मंडल शामिल हैं। दोनों आपस में पिता-पुत्र बताए जा रहे हैं। थानाप्रभारी रामाशीष कुमार ने बताया कि दोनों के खिलाफ न्यायालय से एनबीडब्ल्यू वारंट जारी था। गिरफ्तार दोनों वारंटियों से आवश्यक पूछताछ व कागजी प्रक्रिया कर जेल भेज दिया गया।

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