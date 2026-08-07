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Bhagalpur News: लखीसराय:शराबी गिरफ्तार, छह लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: लखीसराय के बड़हिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई में एक शराबी को गिरफ्तार किया और 6.375 लीटर विदेशी शराब बरामद की। पहले मामले में शराब के नशे में हंगामा कर रहे सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे मामले में मोटरसाइकिल दुकान के पास छिपाई गई शराब मिली। जांच जारी है।

Bhagalpur News: लखीसराय:शराबी गिरफ्तार, छह लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद

Bhagalpur News: लखीसराय से मनीष की रिपोर्ट बड़हिया, निज प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र में गुरुवार को पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई के दौरान एक शराबी को गिरफ्तार किया, जबकि छह लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद की। दोनों मामलों में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। पहली कार्रवाई में पुलिस ने प्रखंड के डुमरी पंचायत अंतर्गत गोपालपुर गांव निवासी तपेश्वर महतो के पुत्र सौरभ कुमार को उसके घर के समीप शराब के नशे में हंगामा और शोर-शराबा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर चिकित्सीय जांच कराई, जिसमें उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई।

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वहीं दूसरी कार्रवाई में गुप्त सूचना के आधार पर गंगासराय स्थित एक मोटरसाइकिल दुकान के समीप झाड़ियों में छिपाकर रखी गई 12 बोतलों में बंद कुल 6.375 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बरामद शराब को जब्त कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। वहीं बरामद शराब के मामले में संबंधित तस्करों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

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