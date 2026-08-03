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Bhagalpur News: अररिया: 19 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: कुर्साकांटा पुलिस ने रविवार को कविलासा चौक के निकट 19 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि गस्ती के दौरान सूचना पर चेकिंग अभियान शुरू किया गया। फरार होने की कोशिश के बावजूद पुलिस ने कारोबारी को पकड़ लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

Bhagalpur News: अररिया: 19 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार

Bhagalpur News: कुर्साकांटा, अररिया से अनिल झा कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि। कुर्साकांटा पुलिस ने रविवार की शाम कविलासा चौक के निकट 19 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। थानेदार रोहित कुमार ने बताया कि गस्ती के दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति शराब लेकर कविलासा होकर जाने वाला है। सूचना के सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई को लेकर कविलासा चौक के निकट पहुंच कर चेकिंग अभियान शुरु किया गया। इस क्रम में एक व्यक्ति को ताराबाड़ी की ओर से झोला लेकर आते देखा। पुलिस पर नजर पड़ते ही वह व्यक्ति झोला लेकर भागने लगा। पुलिस बल के सहयोग से उस व्यक्ति को पकड़ कर झोला की तलाशी लेने पर अलग अलग गेलन व बोतल से 19 लीट देसी चुलाई शराब बरामद किया गया।

गिरफ्तार कारोबारी विजय मरिक पिता नंदू जागीर ईटाही वार्ड संख्या 11 का रहने वाला बताया जाता है। थानेदार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

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