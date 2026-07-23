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Bhagalpur News: अररिया: जोगबनी स्वास्तिक नगर में छापेमारी, 10.70 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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Bhagalpur News: जोगबनी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 10.70 ग्राम ब्राउन शुगर, 5,250 नेपाली रुपये और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुकुल कुमार साह और रविन्द्र साह के रूप में हुई है। मामले की आगे की जांच जारी है।

Bhagalpur News: अररिया: जोगबनी स्वास्तिक नगर में छापेमारी, 10.70 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद

Bhagalpur News: जोगबनी, अररिया से बरूण मिश्रा दो गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर जोगबनी थाना पुलिस ने देर रात की कार्रवाईगिरफ्तार धंधेबाजों के पास से 5,250 नेपाली करंसी बरामद, एक मोबाइल भी जब्त।जोगबनी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।जोगबनी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को नेताजी चौक स्थित स्वास्तिक नगर में छापेमारी कर 10.70 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 5,250 नेपाली रुपये नकद और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान स्वास्तिक नगर निवासी मुकुल कुमार साह पिता- आनंदी साह तथा जयप्रकाश नगर निवासी रविन्द्र साह पिता- शंकर साह के रूप में हुई है।

थानाध्यक्ष महादेव कामत के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ, नकदी और मोबाइल को जब्त कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है।

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