Bhagalpur News: अररिया : पलासी के दो पीएम श्री विद्यालयों में शुरू हुआ एमडीएम

Bhagalpur News: पलासी (अररिया) से शम्स रेजा की रिपोर्ट प्रखंड क्षेत्र के दो विद्यालयों में शनिवार से पी एम श्री पोषण योजना का शुभारंभ किया गया। प्रखंड के राजकीय कृत उच्च विद्यालय उरलाहा व प्लस टू उच्च विद्यालय कलियागंज में प्रमुख प्रतिनिधि सदानंद यादव, बीडीओ कुमार अनिकेत, बीपीआरओ अखिलेश कुमार, बीआरपी मोहम्मद शाहबाज अली व स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि संतोष मंडल ने फीता काट कर पीएम श्री पोषण योजना का शुभारंभ किया। इस संबंध में बीआरपी एमडीएम मोहम्मद शाहबाज अली ने बताया कि इन दोनो स्कूलों में छह से आठ क्लास के बच्चो को मैन्यू के अनुसार एमडीएम मिलेगा। इस अवसर पर प्रखंड शिक्षक संघ सचिव संजय कुमार मांझी, निशांत कुमार निर्मल, एचएम मोहम्मद गुलाम सरवर, चंदन कुमार आदि मौजूद थे।